شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يدفع ثمن التوقف ويهدر فرصة التقدم إلى قمة الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أهدر بني ياس فرصة التقدم نحو الصدارة، وسقط في فخ التعادل أمام شباب الأهلي بدون أهداف، في الجولة 24 من دوري الخليج العربي، وفشل في الاستفادة من هدية عجمان عندما تعادل مع الجزيرة المتصدر.

وبهذه النتيجة بقي الوضع على ما هو عليه في قمة الترتيب، واستمر السماوي في المركز الثاني برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة المتصدر.

وفي المقابل أفقد التعادل ال11 لشباب الأهلي فرصته في المنافسة على لقب الدوري رسمياً، بل تعثر الفريق أيضاً في صراع المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا حيث تراجع مركزين وحل خامساً ب44 نقطة.

ودفع بني ياس ثمن الغياب عن التنافس الرسمي لتوقف الدوري والتنافس الودي لأن الفريق لم يخض أي مباراة تحضيرية واكتفى بالتدريبات والتقسيمات الداخلية، وعلى المدرب الروماني إيسايلا تدارك هذا الوضع في الجولتين المتبقيتين من المسابقة إذا ما أراد تحقيق الفوز بالدرع.

أما شباب الأهلي، فنجح في تقديم مباراة جيدة متجاوزاً ظروف الإرهاق والغيابات وكان الطرف الأفضل والأقرب لحسم المباراة ولكنه فشل في استغلال الفرص التي توفرت له في اللقاء.

قال الروماني دانيال إيسايلا مدرب بني ياس إن النقطة التي حصل عليها فريقه أمام شباب الأهلي ليست سيئة، وأضاف:«المهم أنها لم تغير شيئاً في جدول ترتيب الدوري، ومازالت هناك 6 نقاط في الملعب نقاتل عليها، الضغط كبير على بني ياس والجزيرة في ظل السباق نحو الدرع والدليل النتائج والتعثر الذي حدث لكلا الفريقين في الجولة».وأكد إيسايلا أن البطولة مازالت في الملعب وهناك 6 نقاط عليهم حصدها للمحافظة على حظوظهم.

يرى فواز عوانة قائد فريق بني ياس أن توقف الدوري أثر سلبياً في المنافسة وفي فريقه في المباراة، وقال: توقف المسابقة لمدة 37 يوماً كان مؤثراً جداً، ومن الصعب على أي لاعب التوقف لمدة عشرة أيام فقط والعودة بنفس جاهزيته، ولا ننسى أن الدوري كان المتبقي فيه 3 جولات فقط وكل هذا صعب علينا الوضع في اللقاء.وأكد حمدان الكمالي لاعب شباب الأهلي أن فريقه قدم مباراة جيدة ولم يتأثر بظروف الإرهاق والغيابات، وقال: كنا نطمح في حصد النقاط الثلاث ونحسن وضعنا في جدول الترتيب، وأضعنا عدداً من الفرص، المهم أن نواصل على نفس المستوى حتى مباراة نهائي كأس رئيس الدولة أمام النصر.