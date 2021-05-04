مناقشة انتهاكات المليشيا بحق الصحفيين في ندوة "الحريات الصحفية في اليمن تحت رحمة المشانق"

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

اقامت المبادرة العربية للتثقيف والتنمية بالشراكة مع نقابة الصحفيين اليمنيين،اليوم، ندوة بعنوان "الحريات الصحفية في اليمن تحت رحمة المشانق".



وتناولت رئيسة إدارة المبادرة العربية الدكتورة وسام باسندوه في الندوة، واقع الحريات الصحفية في اليمن الذي يعيش حالة حرب منذ سنوات..موضحة ان الصحافة شهدت انتكاسات مريعة جراء انقلاب مليشيا الحوثي المسلحة التي لا تؤمن بحرية الصحافة على سلطة القانون وشريعة الدستورية اليمنية.

فيما أشار عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الاسيدي، الى ان الصحافة في اليمن تعيش مجزرة للحريات الصحفية..لافتاً الى ما يعانيه الصحفيين المعتقلين منذ خمس سنوات في سجون المليشيات، وتعرضوا لكثير من الانتهاكات خلال فترة اعتقالهم مورست عليهم كافة انواع الانتهاكات.

واستعرض في الندوة عدد من الصحفيين المفرج عنهم من سجون مليشيا الحوثي الانقلابية، منهم هشام اليوسفي ، وحسن عناب،وهيثم الشهاب، وعصام بلغيث، وهشام طرموم، ما تعرضوا له من انتهاكات إنسانية، وعملية تعذيب ممنهج من قبل المليشيا الحوثية.

فيما اكد الصحفي المستقل وعضو جمعية الصحافة الاجنبية بلندن باري تومالين، تضامنه مع الصحفيين اليمنيين المعتقلين الذين يواجهون مصير الموت..مطالباً بالتدخل السريع لاطلاق سراحهم.

وطالبت الندوة بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين لدى المليشيا، ومحاسبة كل من قام بجرائم الانتهاكات ضد الانسانية التي لا تسقط بالتقادم، ودعوة المنظمات الدولية لمؤازرة الصحفيين في اليمن خلال هذه المرحلة والذي كان تضامنها على استحياء.