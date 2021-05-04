مايدوجوري ـ أبوجا ـ رويترز: قالت أربعة مصادر إن متشددين قتلوا أكثر من 12 شخصا بينهم سبعة جنود في هجوم بشمال شرق نيجيريا.

وأضافت المصادر أن المتشددين وصلوا إلى منطقة أجيري بولاية بورنو على متن دراجات نارية وقتلوا ضابطا بالجيش وستة جنود. وقالت المصادر إن المهاجمين قتلوا أيضا ستة مدنيين وأحرقوا عددا من المباني السكنية واستولوا على مقتنيات ثمينة. وقال الجيش في بيان إن القوات صدت الهجوم لكن المسلحين قتلوا بعض السكان واثنين من العسكريين. وتصاعدت الهجمات التي يشنها متشددون في شمال شرق نيجيريا في الأشهر الأخيرة حيث قُتل عشرات الجنود ونزح آلاف النيجيريين.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل أكثر من 12 شخصا على أيدي متشددين شمال شرق نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.