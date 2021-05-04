إصابات الهند تتجاوز 20 مليونا والمعارضة تدعو للعزل العام

■ 391 وفاة و20 ألفا و732 إصابة جديدة فـي إيران

■ 17 حالة إصابة جديدة فـي الصين

نيودلهي ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 20 مليونا بعد تسجيل 357229 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ـ حتى صباح أمس ـ في حين زادت الوفيات 3449 لتصل إلى 222408.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى الإصابات فيها العشرين مليون حالة، وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين حالة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في البلد البالغ عدد سكانه 1.35 مليار نسمة قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

من جانبه دعا زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي إلى العزل العام والإغلاق.

وقال غاندي النائب في البرلمان عن حزب المؤتمر على تويتر “السبيل الوحيد لوقف انتشار الكورونا الآن هو الإغلاق التام… إن تقاعس حكومة الهند عن التحرك يقتل الكثير من الأبرياء”.

وتعزف حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن فرض العزل العام والإغلاق خشية التداعيات الاقتصادية، لكن بعض الولايات فرضت قيودا اجتماعية خاصة بها.

وتتزامن الزيادة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند مع تراجع شديد في عمليات التطعيم لوجود مشاكل في الإمداد والتوصيل. ولم تتمكن الهند سوى من تطعيم 9.5 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة بجرعة لقاح واحدة على الأقل.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مساء الاثنين، تسجيل 391 حالة وفاة و20 ألفاً و732 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال أربع وعشرين ساعة.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في إيران ارتفع إلى نحو مليونين و555 ألف حالة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في إيران قد ارتفع إلى 72 ألفاً و875.

وفي بكين قالت اللجنة الوطنية للصحة إن بر الصين الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثالث من مايو ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 20 إصابة ارتفاعا من 12 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا 90714 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

كما سجلت تايلاند 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة وسط موجة ثالثة للفيروس.

وارتفعت بذلك حالات الإصابة بالفيروس في تايلاند إلى 72788 والوفيات إلى 303 منذ بدء ظهور الجائحة العام الماضي.

وسجلت روسيا 7770 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 2050 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على مستوى روسيا إلى أربعة ملايين و839514 حالة.

وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 337 آخرين من المصابين بالمرض توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 111535.