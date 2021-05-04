استئناف محادثات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

بيروت ـ رويترز: ذكر مصدر رسمي لبناني أن لبنان وإسرائيل استأنفا أمس محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة لحل نزاع على حدودهما في البحر المتوسط أعاق التنقيب في منطقة يُحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وعقد البلدان عدة جولات من المحادثات في أكتوبر استضافتها الأمم المتحدة في قاعدة لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان، وذلك تتويجا لجهود دبلوماسية بذلتها الولايات المتحدة على مدى ثلاث سنوات. لكن المفاوضات تعثرت بعد أن قدم كل طرف خططا متناقضة للحدود المقترحة زادت في حقيقة الأمر من حجم المنطقة المتنازع عليها. واستؤنفت المحادثات أمس في القاعدة ذاتها في الناقورة بلبنان. ومنذ تعثر المحادثات، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ووزيرا الدفاع والأشغال العامة على مشروع مرسوم من شأنه أن يوسع المنطقة التي يطالب لبنان بالسيادة عليها، إذ يضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة. ولم ينل مشروع المرسوم موافقة مجلس النواب بعد. وتضخ إسرائيل الغاز بالفعل من حقول بحرية ضخمة.

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