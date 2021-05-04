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الاتحاد الأوروبي يلغي مهمة لمراقبة الانتخابات في إثيوبيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي قام بإلغاء مهمة مراقبة كانت مقررة من أجل مراقبة الانتخابات التي ستجرى في إثيوبيا الشهر المقبل، وذلك بعد عدم تلبية الحكومة الشروط المطلوبة.

 

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للانباء عن التكتل الاوروبي قوله في بيان له أن "الاتحاد الأوروبي يأسف لرفض الوفاء بالمتطلبات المعيارية لنشر أي بعثة للمراقبة الانتخابية، وتحديدا استقلالية البعثة واستيراد أنظمة الاتصالات الخاصة بالبعثة".

 

ومن المقرر أن تجري إثيوبيا الانتخابات في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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