شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني :القدس تعني فلسطين وبدونها لن يكون هناك فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن القدس والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية هي العنوان الأبرز للمشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف خلال ترأسه، جلسة مجلس الوزراء، اليوم، أن السواعد والصدور العارية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس أثبتت للجميع أنها قادرة على تحدي الاحتلال والصمود أمامه، وفرض الإرادة الفلسطينية.

وأكد انه أمام هذا الصمود الفلسطيني، لن نتراجع ولن نقبل بإجراء انتخابات فلسطينية دون مشاركة القدس ترشيحاً ودعاية وانتخابا داخل القدس، لأنها العنوان السياسي لقضيتنا الوطنية، وهي تعني فلسطين، وبدونها لن يكون هناك فلسطين.