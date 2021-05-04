رئيس المكسيك معلقا على حادث الجسر: لا حصانة لأحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحكومة المكسيكية إنها ستكشف المسؤول عن انهيار جسر أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي إن التحقيقات يجب أن تسير بسرعة مع ضرورة عدم إخفاء أي شيء عن الجمهور.



وأضاف "لا حصانة لأحد".

ولقي الضحايا حتفهم ونُقل عشرات المصابين إلى المستشفيات عندما انهار جزء من جسر علوي لمترو العاصمة وسقط على طريق مزدحم مساء أمس الإثنين.

وقالت الحكومة إن التحقيقات سيجريها مكتب المدعي العام ومراجع حسابات من الخارج.

وقالت السلطات إن جهود الإنقاذ والبحث عن الناجين توقفت بعد فترة وجيزة من الحادث خوفا من سقوط المزيد من الأنقاض أو عربات المترو على الشارع.

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل قرب محطة أوليفوس في جنوب شرق العاصمة في الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي.



وقالت سلطات المدينة إن 79 شخصا أصيبوا بجروح بينهم ثلاثة أطفال.

وبُني خط المترو رقم 12 الذي يمر فوق الجسر قبل نحو عشر سنوات عندما كان وزير الخارجية مارسيلو إبرارد رئيسا لبلدية مكسيكو سيتي.

وقال إبرارد على تويتر "ما حدث اليوم على خط المترو مأساة مروعة، وأعبّر عن تضامني مع الضحايا وأسرهم". وأضاف "بالطبع يجب التحقيق في سبب الحادث وتحديد على من تقع المسؤولية".