البيت الأبيض: محادثات إيران بشأن السجناء لا علاقة لها بالمفاوضات النووية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الثلاثاء، إن أي محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن مسألة السجناء لا علاقة لها بالمفاوضات النووية.

والأحد الماضي قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن المحادثات بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران أمامها مزيد من الوقت.

تصريحات أمريكية جاءت لتكذب تصريحات طهران والتي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أن هناك اتفاقًا.

وفيما يخص الملف الروسي، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن واشنطن لا تسعى إلى التصعيد في علاقاتها مع موسكو.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، استدعت الخارجية الفرنسية، السفير الروسي في باريس؛ احتجاجًا على عقوبات فرضتها موسكو على مسؤولين أوروبيين.