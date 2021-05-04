وزير خارجية الكويت في ليبيا.. تأكيد ثنائي على تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت ليبيا والكويت، الثلاثاء، تمسكهما بتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

تأكيد جاء خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في طرابلس ووزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح.



وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فإن المنفي تسلم رسالة من أمير الكويت الشيخ نوّاف الأحمد الصباح، قدمها له وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح.

وتضمن الرسالة توجيه الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي إلى زيارة الكويت؛ حيث أكد وزير الخارجية حرص بلاده على العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأشاد المنفي بدعوة أمير الكويت، مؤكداً تلبيتها في أقرب وقت ممكن في ظل العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين.



وقام رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة بجوله خليجية الشهر الماضي شهد فيها زيارة الكويت، في إطار مساعي الأخيرة لتوحيد الموقف الخليجي حول ملف بلاده.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، سارعت عدة دول عربية وغربية، إلى إبداء دعمها للسلطة الجديدة، آملة في أن تسهم تلك الخطوة في توحيد المؤسسات بليبيا وإنهاء حالة الانقسام الذي طال لقرابة عقد من الزمان.