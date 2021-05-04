فرنسا تستدعي السفير الروسي رفضا لعقوبات ضد مسؤولين أوروبيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، السفير الروسي في باريس؛ احتجاجًا على عقوبات فرضتها موسكو على مسؤولين أوروبيين.

الخطوة الفرنسية جاءت بعد استدعاء الهيئات الأوروبية، الإثنين، السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي، لإبلاغه إدانة قرار موسكو فرض عقوبات على 8 مسؤولين أوروبيين.

وبحسب بيان لمكتب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فإن السفير فلاديمير شيزهوف "أبلغ بالرفض والإدانة الحازمة" للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لهذا القرار الذي تقف خلفه اعتبارات سياسية لا مسوغ قانونيا له.

واستقبلت الأمينة العامة للمفوضية الأوروبية والأمين العام للجهاز الأوروبي للعمل الخارجي السفير الروسي وأبلغاه بأن "الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ التدابير المناسبة للرد" على هذه العقوبات.

ومنعت روسيا الجمعة ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول أراضيها بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا ومدعي عام برلين يورغ راوباخ والنائب الفرنسي جاك مير، المقرر الخاص حول قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني لدى الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا.

وندد الاتحاد الأوروبي بهذا القرار الذي أعلن غداة تبني البرلمان الأوروبي قرارا يدين ما تقوم به روسيا ويطالب بعقوبات اقتصادية وسياسية.

ومن المقرر أن يبحث رد فعل الاتحاد الأوروبي بين وزراء خارجية الدول الأعضاء، وسيطرح على جدول أعمال القمة الأوروبية في 25 أيار/مايو، على ما أفاد دبلوماسي أوروبي.