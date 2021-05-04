القيادة المركزية الأمريكية: أنجزنا 6% من الانسحاب بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، إنجاز ما بين 2% إلى 6% من عملية انسحاب القوات من أفغانستان.

وبدأ الجيش الأمريكي رسميًا سحب ما تبقّى من جنوده البالغ عددهم 2,500 جندي على الأراضي الأفغانيّة السبت الماضي، بناء على أوامر الرئيس جو بايدن الشهر الماضي.



وسينتهي انسحاب جميع القوّات الأمريكيّة مع حلول الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، وفق ما أعلن بايدن.

وشهدت الأشهر الأخيرة استمرارًا للمعارك في أفغانستان، مع تعثّر جهود السلام الرامية إلى إنهاء الصراع المستمرّ هناك منذ 20 عامًا.