‎الإمارات تعزي المكسيك في ضحايا انهيار جسر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت الإمارات عن تضامنها مع المكسيك في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن انهيار جسر أثناء مرور قطار أنفاق في العاصمة مكسيكو.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة المكسيكية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وقالت السلطات في المكسيك إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 65 آخرون في الحادث.

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق مزدحم في الأسفل.



وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي طواقم الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء في موقع الحادث وهم يمشطون المكان بحثا عن ناجين.