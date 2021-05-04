شكرا لقرائتكم بريطانيا ترسل للمنطقة السفينة إليزابيث لمحاربة داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تعرض قاعدة عسكرية شمال بغداد تضم أميركيين إلى قصف جوي بصواريخ "كاتيوشا" أمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن لندن سترسل السفينة إليزابيث مع قطع بحرية وغواصة و14 مقاتلة ومروحية للمنطقة للمشاركة في مواجهة داعش في سوريا والعراق.

وكشفت بأن ثماني طائرات مقاتلة شبح تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وعشر طائرات من طراز "F35B" من مشاة البحرية الأميركية سترسل من متن السفينة "إتش إم إس كوين إليزابيث"، التي بلغت تكلفتها 3 مليارات جنيه إسترليني، والتي ستتوجه إلى آسيا، برفقة ست سفن تابعة للبحرية الملكية، وغواصة، و 14 طائرة هليكوبتر بحرية، ومشاة البحرية الملكية، بحسب ما ذكرته صحيفة "xpress and star"

كما لفتت إلى أنه تم تعيين سرب "Dambusters" الشهير، أو السرب "617"، لتشغيل الطائرات لدعم عمليات مكافحة "داعش" في العراق وسوريا.

ضربة قوية ضد داعش

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائرات "F35B Lightning Fast" ستنضم إلى عملية "شايدر" من "Carrier Strike Group (CSG21)" للتحضير لضربة قوية ضد "داعش".

من جانبه، قال قائد القوات الجوية البريطانية، المارشال السير مايك ويجستون، لوكالة الأنباء "PA"، إلى أنه "لا يساوره شك في أن التطرف العنيف والأيديولوجية السامة التي يستند إليه تنظيم داعش لا تزال متجذرة في المنطقة".

وأوضح "سنقوم بعمليات لدعم حكومة العراق، ونحارب فلول داعش في العراق وسوريا، وسنستمر في نقل القتال إليهم في ملاذهم حيث لا مفر من ذلك، إذ أنهم يهددونا وحلفاءنا".

راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس)

داعش يتلاشى

كما تابع: "إنه شيء تقوم به القوة الجوية بفعالية كبيرة الآن منذ عام 2014، ولعبت القوات الجوية الملكية دورًا كبيرًا في هذا النجاح"، مبيناً أن "داعش لم تعد قوة برية، قوة احتلال، كما كانت في 2015 و 2016".

وتابع : "على مدى العامين الماضيين، كنا نحدد الجيوب التي حفروا فيها معاقل في الجبال في المناطق النائية، وساعدنا الحكومة العراقية على إزالة تلك الجيوب.. لذلك لا يزال لدينا دور مهم".

صورة أرشيفية للسفينة إليزابيث وقوات بريطانية في 2019

لا موعد محددا

ولدى سؤاله عما إذا كان يلوح في الأفق موعد نهائيا للقتال ضد داعش، قال السير مايك: "إنني متشجع للغاية من تقدم ومهارة وتطور قوات الأمن العراقية.. إن قدرتهم على تحمل المسؤولية الكاملة عن أمن أراضيهم السيادية تزداد قوة يوما بعد يوم، وفي نهاية المطاف ستكون هذه هي النقطة التي لم يعد فيها دعم الحلفاء مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وآخرين ضروريا".

وأردف: "لا أرغب في تحديد موعد لذلك، لكن لدي إيمان كبير بالتقدم الذي تحرزه القوات العراقية".

قوات من الجيش العراقي

تأهب أمني في العراق

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجّه أمس الاثنين، القوات الأمنية بتنشيط الجهد الاستخباراتي والأمني وتفعيلِ العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات تنظيم "داعش" وتجفيف منابعه وتدمير حواضنه.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ للكاظمي ضم قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية والبيشمركة ووزراء الداخلية والدفاع والمالية، حيث بحث المجتمعون سبل بسط الأمن والاستقرار في البلاد على ضوء الأحداث التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية.

كما ناقش المجتمعون سبل التنسيق بين مختلف القوات الأمنية الاتحادية والبيشمركة، خاصة في المناطق ذاتِ المسؤولية المشتركة من أجل وضع خطط لمواجهة الخروقات الأمنية.