شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني دبي» تسلم شرطة الشارقة مركبة بحث وإنقاذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

كشف العقيد سليمان البلوشي، مدير إدارة الشؤون الفنية بدفاع مدني دبي، تسليم مركبة بحث وإنقاذ للقيادة العامة لشرطة الشارقة، بحضور المقدم فيصل الدوخي، مدير فرع الإنقاذ، بعد تجهيزها في الورشة الفنية الخاصة، لتؤدي المهام المنوطة بها في البحث والإنقاذ.

أوضح العقيد البلوشي لـ ”الخليج 365”، أن فرق العمل أجرت التعديلات المطلوبة في النظم المتعلقة بالتشغيل والحركة والسرعة، لتخطي العوائق في الطرق الوعرة، والمرتفعات الجبلية والرملية. مضيفاً أنها تتميز بالكفاءة والمرونة، للقيام بمختلف مهمات البحث والإنقاذ، مع القدرة على تنفيذ جميع المهمات التخصصية للذين يتعرضون لحوادث في الأودية والكثبان الرملية، والمناطق الوعرة. كما زوّدت بأجهزة الإضاءة الليلية الحديثة، ورافعة متخصصة وكل معدات الإنقاذ.

وقال إن الورشة الفنية، سلمت خلال العام الجاري 17 مركبة، جهّزت تماماً داخل الورشة. ويجري الآن تنفيذ مزيد من المشاريع، حيث تنوعت المركبات المعدلة بين مركبات الإطفاء التي تستخدم في التدخل السريع، وأخرى لجناح الجو، فضلاً عن تجهيز مركبات للإسعاف وغيرها.

وبين أن الورشة الفنية، نموذج في تصنيع الآليات والمركبات المستخدمة في الإطفاء والبحث والإنقاذ. مؤكداً أن إدارة الشؤون الفنية، تواكب التطورات العالمية، ما يعزز جهود رجال الإطفاء والإنقاذ، في التعامل الإيجابي والسريع مع مختلف حالات الحوادث، من إخراج المصابين والمحصورين بالمباني، وفي حوادث الحريق، وحوادث الطرق داخل المدن، وعلى الطرق الخارجية الرابطة بين إمارات الدولة، وتقديم المساعدة الضرورية اللازمة لهم.

وتابع: الورشة الفنية تنجز المشاريع بسواعد كوادرها المدربة على أفضل الممارسات العالمية، في صيانة المركبات والآلات وأدوات الإطفاء، وتعديلها وإصلاحها. مشيراً إلى تدريب الفنيين داخلياً عبر وكلاء المركبات في الدولة، وخارجياً بمصانع وورش تصنيع أدوات ومركبات الإطفاء.

