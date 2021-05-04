شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة من "نتفليكس" في خريف 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

كشفت "نتفليكس" وشركة "ريوت غايمز" المطورة لألعاب الفيديو عن مشروع لمسلسل رسوم متحركة تدور أحداثه في عالم لعبة "ليغ أوف ليجندز" الرائجة بقوة، والتي تشكل محور مسابقات عدة للرياضة الإلكترونية.

وهذا العمل الذي يحمل اسم "أركاين" سينطلق في العالم أجمع مع حلول خريف العام 2021، على ما أوضحت الشركتان في بيان مشترك.

وسيشكل المسلسل أول تجربة لـ"ريوت غايمز" في عالم المرئي والمسموع، وسيكون من ابتكار "ريوت غايمز" وإنتاجه بالتعاون مع استديوهات "فورتيش برودوكسيون" الفرنسية التي تعاونت مع "ريوت" ومطورين آخرين، كما أنجزت مسلسلاً بالرسوم المتحركة لاستديوهات "مارفل".

ولم يُكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن سيناريو المسلسل، لكن بيان الشركتين أشار إلى أنه سيتبع "أصل البطلين الأيقونيين في اللعبة والسلطة التي تفصل بينهما".

وقد أطلقت لعبة "ليغ أوف ليجندز" سنة 2009، ويتواجه فيها فريقان من خمسة لاعبين لكل منهما بهدف تدمير حصن الخصم.

وتقام مسابقات عالمية عدة لهذه اللعبة تثير حماسة كبيرة لدى عشرات الملايين من هواة "ليغ أوف ليجندز" حول العالم.