شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع المكسيك في ضحايا انهيار جسر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - وام

عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة المكسيك الصديقة في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن انهيار جسر أثناء مرور قطار أنفاق في العاصمة مكسيكو، والذي أسفر عن وقوع ضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة المكسيكية، ولأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 23 شخصاً على الأقل حتفهم، وأصيب العشرات في مدينة مكسيكو بعد انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه، ليل الاثنين/الثلاثاء، بحسب ما ذكرت السلطات المحلية.

ووقع الحادث نحو الساعة (22,00 بالتوقيت المحلي) قرب محطة «أوليفوس» على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة، ما أدى إضافة للقتلى، إلى إصابة 70 شخصاً، كما قالت رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية كلاوديا شينباوم، التي وصلت إلى المكان على الفور.

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والأسلاك والقطع المعدنية الملتوية، فيما عمل آخرون على إبعاد الأشخاص الفضوليين بسبب خطر انهيار أجزاء أخرى من الجسر، وقال شاهد لقناة «تيليفيزا» التلفزيونية المكسيكية: «فجأة رأيت الهيكل ينهار».

