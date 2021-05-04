شكرا لقرائتكم خبر عن حضور جماهيري بإيطاليا المفتوحة للتنس في دور الـ16 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

قالت فالنتينا فيتسالي وكيلة وزارة الرياضة الإيطالية الثلاثاء، إنه سيسمح بحضور جماهيري محدود بنسبة 25 في المئة في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس هذا العام بداية من دور 16.

وستقام البطولة ما بين الثامن و16 من مايو/أيار الجاري، وستطبق خلالها القواعد والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد سريع العدوى، مثل قواعد التباعد الاجتماعي والتعقيم ووضع أقنعة الوجه.

وأضافت فيتسالي في بيان، أن "السلطات الصحية المحلية تتحمل مسؤولية تحديد تفاصيل الجوانب التنظيمية من أجل الاستفادة بصورة أفضل من الإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة إلى الوقاية من العدوى والحد من انتشارها".

وفي سياق متصل، ستقام المباراة النهائية لكأس إيطاليا لكرة القدم بين فريقي يوفنتوس وأتلانتا في 19 مايو/أيار الجاري بحضور جماهيري محدود أيضاً، وبنسبة 20 في المئة من القدرة الاستيعابية للاستاد.