بمناسبة عيد الفطر.. كيلو اللحم بـ 51 جنيهًا في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء –رضا السيد:

دعمت محافظة جنوب سيناء العديد من السلع الغذائية، تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمحافظة، إضافة إلى توفير عبوات مواد غذائية مجانية لآلاف المواطنين والعاملين والفئات الأكثر احتياجًا، ودعم الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

وقال المحافظ اللواء خالد فودة إنه جرى تقديم الدعم النقدي لبعض الأسر التي فقدت عائلها، إضافة إلى توفير آلاف الأطنان من اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار رمزية، وذلك بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، وتحملت المحافظة نسبة 25% من أسعار تلك السلع لتحقيق طفرة سعرية غير مسبوقة.

وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن سعر كيلو اللحم بلغ 51 جنيهًا فقط، و26 جنيهًا سعر كيلو الدواجن، بينما بلغ سعر كيلو الأرز والسكر 6 جنيهات فقط.

وهنأ محافظ جنوب سيناء مواطني جنوب سيناء بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وأصدر محافظ جنوب سيناء توجيهات بشأن استعدادات المحافظة خلال عيد الفطر المبارك، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر اللازمين للحد من ومنع تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.​