المشدد 10 أعوام لـ 3 مدانين بقتل شخص في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة صاحبة محل أعلاف دواجن، وشيفين يعملان لديها، بالسجن المشدد 10 أعوام، عما أسند إليهم، بقتل أحد الأشخاص. كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم رابع بالسجن لمدة 3 أعوام عما أسند إليه بنفس التهمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، وبحضور أحمد طارق، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 12978 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2734 لسنة 2020، كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "رضا.م.م.ا"، 39 عاما، صاحبة محل أعلاف دواجن، و"شريف.ع.ع.ع"، 19 عاما، شيف بمطعم، وعبدالعزيز.ع.ع.ع"، 22 عاما، شيف بمطعم، و"فرج.إ.م.ا"، وشهرته خالد الشايب، 24 عاما، مزارع، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأربعة، قتلوا المجني عليه "حمادة.ن.ص.م.غ"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن عقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض عصى خشبية، وعندما رأوه قيده المتهمين الثاني، والثالث بغرض شل مقاومته، فتعدت عليه المتهمة الأولى بعصا خشبية استقرت برأسه.

وأوضحت الأوراق أنه نتيجة التعدي على المجني عليه بعصا خشبية، احدثوا المتهمين الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، والتي أودت بحياته في الحال، وذلك حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة الشد من أزر المتهمين الثلاثة، فيما وجهت لهم جميعا تهمة أداة "عصا خشبية"، تستخدم في الأعداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.​