الأمم المتحدة: آلاف العائلات في اليمن تضررت جراء الأمطار والفيضانات‎

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 06:04 مساءً - منذ ساعتين

اجتاحت الفيضانات مختلف المناطق اليمتية منذ منتصف نيسان/ أبريل، ما أدى إلى وفاة أشخاص وتدمير منازل وممتلكات، وتصرر آلاف العائلات، وذلك بحسب ما أعلنت الامم المتحدة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان: ”إن التقارير الأولية تشير إلى أن حوالي 3730 أسرة (22380 شخصا) تضررت من الأمطار والفيضانات، ومعظمهم من النازحين داخليا“.

وأضاف: ”تسبب هطول الأمطار الغزيرة، خلال الأيام القليلة الماضية، في إلحاق أضرار بالبنية التحتية وتدمير المنازل والمأوى، وتسبب في سقوط قتلى وجرحى“.

وكانت الحكومة اليمنية قالت، يوم الإثنين، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في سيول مفاجئة في مدينة تريم التاريخية بمحافظة حضرموت، وسط البلاد.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مناطق أخرى.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تسببت الفيضانات في أضرار متعددة واسعة النطاق، في محافظات: عدن وأبين والضالع ولحج وحضرموت ومأرب وتعز.

ويلقى العشرات من الأشخاص مصرعهم كل عام في جميع أنحاء اليمن؛ جراء الفيضانات المفاجئة.