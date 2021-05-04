بعد حادثة مستشفى ابن الخطيب … قبول استقالة وزير الصحة العراقي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 06:04 مساءً - منذ ساعتين

وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على استقالة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الذي تقدم بطلب الاستقالة بعد فاجعة مستشفى ابن الخطيب التي هزت المجتمع العراقي، وراح ضحية هذا الحادث أكثر من 190 شخصا بين قتيل ومصاب.

وذكر بيان صدر عن مكتب الكاظمي، أن الأخير ”قبل طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب“.

وذكر بيان صدر عن مكتب الكاظمي، أن الأخير ”قبل طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب“.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء أعفى كذلك مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

وأضاف أن وزارة الصحة ألزمت ”كافة الدوائر والمستشفيات والمؤسسات الصحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتعميمات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين“.