صورة.. عبير موسى تظهر بشكل غريب في البرلمان التونسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 06:04 مساءً - منذ ساعتين

ظهرت النائبة في البرلمان التونسي، ورئيسة كتلة الحزب الدستوري “عبير موسي” اليوم الثلاثاء، بشكل غريب داخل جلسة البرلمان، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.

النائب “عبير موسى” ارتدات سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، لافتة إلى أنها “اضطرت إلى ذلك كي تتمكن من دخول البرلمان”،

وبدأت جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى بالإضافة إلى مشروع تنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.

زعيمة الحزب الدستوري الحر، ورئيسة كتلته النيابية “عبير موسى”، أكدت في وقت سابق، أن رئيس مجلس النواب، وزعيم حركة النهضة “راشد الغنوشي” قرّر منع المرافقة الأمنية للنواب من دخول المباني الداخلية. معتبرة أن ذلك يستهدفها شخصياً.

وذكرت النائب “موسى” أن “الغنوشي قرّر منع المرافقة الأمنية للنواب من دخول المباني الداخلية والبقاء في مبنى بحديقة المجلس كان مخصصاً للضيوف، هو مقدمة لتصفيتها واغتيالها”. لافتة إلى أن “القرار تم اتخاذه من قبل الغنوشي دون استشارتها رغم أنه من صلب مهامها البرلمانية، ولا سيما وهي تتولى منصب مساعدة رئيس مكلفة بشؤون النواب”.

