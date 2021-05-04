ألمانيا تدعو لاستراتيجية موحدة ضد الصين

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الديمقراطيات الغربية الكبرى لاتباع استراتيجية موحدة في التعامل مع الصين مع تعزيز التركيز على قضايا حقوق الإنسان، وذلك في مستهل اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى جي7 بالعاصمة البريطانية لندن.



وقال ماس اليوم الثلاثاء، قبل بداية جلسة العمل الأولي التي يتناول خلالها وزراء خارجية المجموعة موضوع العلاقات مع الصين: "هناك مصالح اقتصادية في كل مكان، ولكن قضايا حقوق الإنسان والحريات يجب أن يكون لها مكان أكبر، عندما يتعلق الأمر بالصين".

يشار إلى أن وزراء خارجية دول المجموعة التقوا للمرة الأولى منذ عامين مساء أمس الاثنين بالعاصمة لندن.

وتضم مجموعة السبع بريطانيا والولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان. وتستضيف المملكة المتحدة قمة المجموعة هذا العام، في منتصف يونيو (حزيران) القادم.

وقال ماس: "تربطنا القيم مثل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ونعتزم تمثيل هذه القيم سويا في جميع أنحاء العالم".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع نهجا ضد الصين وروسيا أكثر صرامة من الاتحاد الأوروبي وتحديدا ألمانيا.

وتدين الولايات المتحدة بشدة تصرفات القيادة الصينية ضد أقلية الأويغور المسلمة.