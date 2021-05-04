شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لعدد إصابات كورونا بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة حتى الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، ليصل العدد الإجمالي إلى 32.5 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني بنفس قدر متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 0.2%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ 3.75 مليون حالة، بارتفاع طفيف عن التوقيت نفسه أمس.

وشهدت ولاية واشنطن زيادة بنسبة 0.6% في الإصابات عن الوقت نفسه أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 407 آلاف و191 حالة.

وسجلت ولاية نيويورك أيضا أكبر عدد من حالات الوفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، حيث توفي بها 65 شخصا بسبب مرض كوفيد.19-