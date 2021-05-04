بعد استقالة التميمي.. الصحة النيابية: سنقدم ثلاثة أسماء بديلة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت لجنة الصحة والسلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إنها ستقدم ثلاثة أسماء بديلة عن وزير الصحة حسن التميمي الذي قدم استقالته من منصبه على خلفية فاجعة مستشفى أبن الخطيب.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "لجنته ستقدم ثلاث أسماء بديلة عن وزير الصحة حسن التميمي الذي قدم استقالته وتمت الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبيناً أن الشخصيات التي سيقع عليها الاختيار ستكون بعيدة كل البعد عن المحاصصة سعيا للنهوض بالواقع الصحي في البلاد".



واضاف ان "لجنة الصحة النيابية حريصة جدا في اختيارها لشخصيات مهنية لتقديمها الى رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن".

