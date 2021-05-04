بينها إيقاف التعليم الحضوري.. قرارات جديدة من لجنة الصحة والسلامة

وقالت اللجنة، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تقرر إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونياً".

وقررت اللجنة أيضاً "منع السفر من وإلى الهند وإلزام القادمين بحجر إجباري لمدة 14 يوماً".



وأشارت إلى "إلزام الوزارات والدوائر بحثّ منتسبيها على أخذ لقاحات كورونا".