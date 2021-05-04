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بينها إيقاف التعليم الحضوري.. قرارات جديدة من لجنة الصحة والسلامة

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة لمواجهة جائحة في عموم العراق.
وقالت اللجنة، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تقرر إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونياً".
وقررت اللجنة أيضاً "منع السفر من وإلى الهند وإلزام القادمين بحجر إجباري لمدة 14 يوماً".

وأشارت إلى "إلزام الوزارات والدوائر بحثّ منتسبيها على أخذ لقاحات كورونا".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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