بعد يوم من احتجاج رسمي.. إنزال جوي لتركيا في شمال العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت قوات تركية، الثلاثاء، عملية إنزال جوي في جبل بالقرب من قرية بناحية كاني ماسي في محافظة دهوك، شمال العراق.

وقال مدير ناحية كاني ماسي، سربست صبري لـ"الخليج 365"، إن "قوات تركية نفذت عملية إنزال جوي في جبل كفر سور القريب من قرية هرور عند قضاء العمادية".



وأضاف: "بتلك العملية تكون القوات التركية تمركزت في 4 مناطق ضمن مرتفعات كيسته وملاردي ووداراري وجبل كفر سور".

وأشار إلى قصف الطائرات التركية وادي هسبا بقرية بازئ التابعة لـ"كاني ماسي" أيضًا.

وكانت تركيا أطلقت عملية عسكرية في الـ23 من أبريل/نيسان الماضي بعنوان "برق"، ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة، تستهدف وحدة وسيادة الأراضي العراقية.

والإثنين سلم العراق مذكرة احتجاج رسمية إلى السفير التركي في بغداد، هي الثالثة من نوعها خلال عام، رداً على انتهاكات أنقرة في شمال العراق.

والجمعة الماضية، أفصح وزير الدفاع التركي، عن مسع لبلاد لإنشاء 3 قواعد عسكرية في شمال العراق، مؤكدا أن العمليات العسكرية الجارية الآن "لن تتوقف".

ودعت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، حكومة بغداد إلى التحرك لوقف العدوان التركي داخل البلاد، واتخاذ قرار وطني يتناسب مع حجم تلك الخروقات.

وتشن القوات التركية منذ يونيو/حزيران، 2020، حملات عسكرية في شمال العراق، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام انقرة.