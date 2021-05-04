مأساة "ابن الخطيب" تدفع وزير الصحة العراقي للاستقالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الثلاثاء، استقالته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على خلفية حادث مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد.

من جانبه، قبل رئيس الوزراء العراقي استقالة "التميمي" من منصبه.

وقال مصدر حكومي في مجلس الوزراء لـ"الخليج 365": إن "التميمي قدم استقالته إلى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم".

استقالة جاءت بعد يومين من قرار مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسة استثنائية له، بإيقاف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة.

ولقي 82 شخصاً حتفهم فيما أصيب 110 آخرون بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وسط تعهدات بمحاسبة المقصرين.



وقبل يومين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن التحقيقات مستمرة بحادث مستشفى ابن الخطيب، فيما استبعدت وجود شبهة جنائية بالحادث.

ووجه "الكاظمي" بإعلان الحداد على أرواح ضحايا الحادث المأساوي. كما صوّت مجلس الوزراء العراقي على توصيات اللجنة التحقيقية الحكومية بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد وراح ضحيتها العشرات من الأشخاص.

وتضمنت التوصيات جملة من القرارات بينها إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان حامد علي، ومسؤولين آخرين، وإعفاؤهم من مناصبهم.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.