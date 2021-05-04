تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 22:29 والمد الثاني عند 06:59 والجزر الأول عند الساعة 14:39 والجزر الثاني عند الساعة 03:54 .

وفي بحر عمان خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 18:00 والمد الثاني عند الساعة 06:12 والجزر الاول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 00:32 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 23 85 25

دبــي 35 24 70 45

الشارقة 36 24 75 40

عجمان 33 25 85 40

أم القيوين 37 22 75 35

رأس الخيمة 35 26 80 30

الفجيرة 29 25 80 45

العين 38 23 70 35

ليوا 41 25 70 20

الرويس 38 25 80 20

السلع 37 24 80 20

دلما 31 26 75 30

طنب الكبرى 32 25 80 50

طنب الصغرى 32 25 80 50

أبو موسى 32 25 80 50