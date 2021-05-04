شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأربعاء.. ملك الأردن يلتقي أمين عام "الناتو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن حلف شمال الأطلسي أن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن سيلتقي غدا الأربعاء مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتبيرغ على هامش زيارة من يوم واحد يقوم بها للعاصمة البلجيكية.



وأعلنت المفوضية الأوروبية من جهتها في بيان أن رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أورسولا فون دير لين ستلتقي مع ملك الأردن الذي يجتمع أيضا مع كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ومع ملك بلجيكا.. فيليب.