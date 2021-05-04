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السعودية.. تسجيل 14 وفاة و999 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. تسجيل 14 وفاة و999 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء  تسجيل 14 حالة  وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى  7006.

 

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل  999 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 421 ألفا و300.

 

كما لفتت إلى تسجيل  1005حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى   404 ألف و707.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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