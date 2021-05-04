الجيش المصري يضم 30 طائرة رافال فرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

علن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي مساء الإثنين، اتفاق مصر وفرنسا على تزويد الجيش المصري بـ 30 طائرة مقاتلة جديدة من طراز رافال.



وقال المتحدث في بيان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية".

وأضاف الرفاعي، أن "مصر وفرنسا أبرمتا خلال عام 2015 عقداً لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التى تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية".

وأشار إلى أن "الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار".