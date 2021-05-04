شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بصدد الانتهاء دون إحراز تقدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - رويترز

تنتهي مهلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة عند منتصف ليل الثلاثاء دون أن تظهر بعد دلائل على أن بوسعه حل الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عامين.

وليس هناك أيضاً ما يضمن أن تتمكن أحزاب من خارج حكومة تصريف الأعمال التي يقودها من حل خلافاتها للإطاحة به في حال فشله في تشكيل ائتلاف جديد.

ويتولى نتنياهو (71 عاماً) السلطة منذ 2009، وتولاها كذلك لثلاث سنوات في التسعينيات، ليكون بذلك أطول زعماء إسرائيل بقاء في السلطة، ويكافح من أجل البقاء على الساحة السياسية من خلال أربع انتخابات غير حاسمة منذ 2019، ويُحاكم أيضاً في اتهامات تتعلق بالفساد ينكرها.

القوى المرجحة

وإذا لم يتمكن نتنياهو من تحقيق مفاجأة في اللحظة الأخيرة قبل منتصف الليل، فبمقدور الرئيس ريئوفين ريفلين أن يكلف عضواً آخر بالبرلمان بمهمة تشكيل ائتلاف، ويُتوقع على نطاق واسع أن يكون المكلف هو يائير لابيد (57 عاماً) الذي جاء حزبه الوسطي (هناك مستقبل) في المرتبة الثانية بعد حزب ليكود بزعامة نتنياهو في انتخابات 23 مارس/آذار.

ولم تتمكن كتلة نتنياهو من الأحزاب اليمينية والدينية من تحقيق أغلبية، كما لم تستطع ذلك كتلة أخرى تريد الإطاحة به، والتي يتعين أن تضم منافسيه من اليمين، بالإضافة إلى معارضين تقليدين له من اليسار والوسط لضمان الحصول على أغلبية برلمانية.

وسعى كل جانب لخطب ود أحزاب تمثل الأقلية العربية، ونسبتها نحو 20 بالمئة من سكان إسرائيل، مما قد يعطيها صوتاً في تشكيل الحكومة لأول مرة منذ عقود.

وبرز نفتالي بينيت زعيم حزب يامينا القومي المتطرف كعامل مرجح في اختيار الزعيم الجديد. وأبدى بينيت (49 عاماً) تفضيله الانضمام لنتنياهو، لكنه قال إنه سيسعى لشراكة مع معارضي رئيس الوزراء لتجنب إجراء انتخابات خامسة في الوقت الذي تستأنف فيه إسرائيل أنشطتها الاقتصادية الكاملة بعد حملة تطعيم سريعة ضد فيروس كوفيد-19، في حين تواجه تحديات تتعلق ببرنامج إيران النووي، وطُرح أيضاً اتفاق يقوم على تناوب بينيت ولابيد على رئاسة الوزراء.

أساس الأزمة

وترجع الأزمة السياسية في إسرائيل بالأساس إلى المشكلات القانونية التي يواجهها نتنياهو، إذ قال بعض الحلفاء المحتملين إنهم لن يعملوا تحت قيادة رئيس وزراء يخضع للمحاكمة.

وفي حال فشل مرشح جديد يختاره الرئيس في تشكيل ائتلاف خلال فترة 28 يوماً، يمكن للرئيس مطالبة البرلمان باختيار مرشح خلال ثلاثة أسابيع، وإذا لم يتمكن البرلمان من ذلك، فستجرى انتخابات جديدة.

وقال يوآف كاركوفسكي مراسل الشؤون السياسية بإذاعة "كان" العامة: "نتجه بنسبة 60 بالمئة صوب إجراء انتخابات أخرى، وبنسبة 40 بالمئة صوب تشكيل حكومة جديدة".