شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: حظر تجوال 10 أيام واستقالة وزير الصحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي:

صادق مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، اعتباراً من 12 مايو/ أيار ولغاية 22 منه. وقال بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، إن «هذا القرار للحد من انتشار جائحة (كورونا) وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى، لاسيما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخراً زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق».

وأوضح البيان، أن «قرار حظر التجوال الشامل يشمل غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلاً عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة».

من جانب آخر، وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

وكان مجلس الوزراء قد صوّت، الثلاثاء، على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (140 لسنة 2021) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني، وإعفاءهم من مناصبهم، وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية، كما تضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.