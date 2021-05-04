شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخين على قاعدة تستضيف قوات أمريكية ودولية بالعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - أ ف ب

استهدف هجوم صاروخي الثلاثاء قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية وتقع في محافظة الأنبار غرب العراق، في ثالث عملية من نوعها ضد القوات الأمريكية بالعراق في غضون ثلاثة أيام، حسبما أفاد بيان رسمي.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني: "سقط صاروخان من نوع كاتيوشا في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، دون خسائر بشرية أو مادية".

ووقعت هجمات صاروخية مماثلة يومي الأحد والاثنين ضد قواعد تؤوي قوات أمريكية عند مطار بغداد الدولي، وفي شمال العاصمة العراقية أيضاً.