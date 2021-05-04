شكرا لقرائتكم خبر عن "طالبان" تشن هجوماً ضخماً بعد انقضاء موعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هلمند - رويترز

قال مسؤولون وسكان محليون الثلاثاء، إن قوات الأمن الأفغانية تصدت لهجوم ضخم شنته حركة "طالبان" في إقليم هلمند جنوب أفغانستان في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين شن مسلحو الحركة هجمات في مختلف أرجاء البلاد بعد انقضاء الموعد المقرر لانسحاب القوات الأمريكية.

ورغم أن الولايات المتحدة لم تف بالموعد المتفق عليه في محادثات أجرتها مع "طالبان" العام الماضي، والذي حل يوم الأول من مايو/أيار، فقد بدأت بالفعل بالانسحاب، وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جميع قواته ستغادر قبل يوم 11 سبتمبر/أيلول، ويقول منتقدو قرار سحب القوات إن "المتشددين سيحاولون العودة للحكم".

وقال الملا جان الذي يقيم بإحدى ضواحي مدينة لشكركاه عاصمة إقليم هلمند: "كانت هناك عاصفة من زخات الأسلحة الثقيلة والانفجارات في المدينة"، مشيراً أيضاً إلى دوي طلقات الأسلحة الصغيرة.

وأضاف: "آويت مع جميع أفراد أسرتي إلى ركن بالغرفة، وكانت أصوات الانفجارات والطلقات كما لو كانت خلف جدراننا"، وغادرت الأسر التي كان بمقدروها الرحيل.

وقال عطا الله أفغان رئيس المجلس المحلي لإقليم هلمند، إن طالبان شنت هجومها يوم الاثنين من عدة اتجاهات، وهاجمت نقاط تفتيش على مشارف لشكركاه، وسيطرت على عدد منها.

وشنت قوات الأمن الأفغانية ضربات جوية، ونشرت قوات خاصة في المنطقة، وأمكن التصدي للمسلحين، لكن القتال استمر الثلاثاء، ونزحت مئات الأُسر حسبما قال رئيس المجلس المحلي.