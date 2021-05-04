شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار وفيضانات الجزائر إلى سبعة قتلى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر - أ ف ب

قتل أربعة أشخاص جرفتهم سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجزائر يوم الاثنين في مدينة بني سليمان بولاية المدية، وآخر في المسيلة، لترتفع حصيلة القتلى إلى سبعة بعد مقتل شخصين في باتنة شرق البلاد، بحسب ما أفادت الحماية المدنية.

وانتُشلت فجر الثلاثاء جثة الضحية الرابعة في بني سليمان (نحو 100 كلم جنوب العاصمة الجزائر)، بينما تم تسجيل ثلاثة قتلى مساء الاثنين، جرفتهم السيول.

وفي المسيلة، التي تبعد نحو 260 كلم عن العاصمة، انتشل أفراد الحماية المدنية جثة فتاة غرقت في واد مقرة الجارف، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وبدأ تساقط الأمطار في العاصمة حوالي الساعة السابعة مساءً (18:00 ت غ)، واستمر نحو ثلاث ساعات وتسبب بفيضان الوديان، ومنها واد بوكراع الذي يقطع بني سليمان.

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في مقتل شخصين فجر الاثنين بمنطقة مدوكال التابعة لولاية باتنة، على بعد 350 كلم جنوب شرق الجزائر.

كما تسببت السيول في بني سليمان بخسائر مادية كبيرة، حيث أفادت الحماية المدنية أن فيضان واد بوكراع جرف 125 سيارة.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة مناطق، منها المدية.

وفي العاشر من آذار/مارس، تسببت السيول الجارفة في مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال في ولاية الشلف غرب الجزائر.