شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تزيد توقعات قيمة مبيعاتها في 2021 إلى مبلغ فلكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

رفعت فايزر الثلاثاء بشكل كبير توقعاتها للعائدات والأرباح المتوقع أن تجنيها في 2021، مرجعة الأمر إلى زيادة مبيعاتها من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وتتوقع شركة تصنيع الأدوية الآن تحقيق عائدات قدرها 26 مليار دولار في 2021 بفضل اللقاح، مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق 15 مليار دولار.

وتتوقع فايزر أرباحاً تتراوح بين 3,55 دولار و3,65 دولار للسهم، بزيادة 45 سنتاً عن السابق.

وكما كان الحال بالنسبة لشركات أدوية أخرى، طوّرت فايزر لقاحها بوتيرة سريعة للغاية، وتدرس حالياً إمكانية استخدامه لفئات عمرية أصغر، ويشمل ذلك أبحاثاً بشأن تطعيم الأطفال الأصحّاء البالغة أعمارهم من ستة شهور حتى 11 عاماً.

كما تجري فايزر أبحاثاً بشأن جرعات دعم قد تعطى بعد ستة شهور أو أكثر من موعد إعطاء الجرعة الأولى.

وارتفع صافي دخل الشركة بنسبة 45 في المئة إلى 4,9 مليار دولار، كما ارتفعت العائدات إلى 14,6 مليار دولار، بما يشمل 3,5 مليار دولار من مبيعات لقاح كوفيد-19.

وأفادت الشركة بأنها توصلت إلى اتفاقيات لتوفير ملايين الجرعات في 2022 و2023، ووقعت فايزر وشريكتها بايونتيك اتفاقات مهمة لتزويد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باللقاحات.

وحتى الثاث من أيار/مايو، أوصلت فايزر وبايونتيك نحو 430 مليون جرعة من اللقاح إلى 91 دولة حول العالم.

