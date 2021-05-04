شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لفيكتور في كازان جراند سلام للجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
4 مايو 2021
18:16 مساء
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يخوض لاعب الإمارات فيكتور أولى مبارياته في بطولة كازان الروسية في وزن تحت 73 كجم يوم غد الخميس مع الأردني سلمان يونس، وفق ما أسفرت عنه قرعة البطولة التي جرت أمس في فندق كورستون في مدينة كازان الروسية، وتشهد البطولة مشاركة 408 لاعبين ولاعبات من 79 دولة، من بينها 10 دول عربية، تتقدمها الإمارات التي تشارك بلاعب واحد ضمن برنامج إعداده لبطولة العالم المقبلة التي تقام في يونيو المقبل في المجر ودورة طوكيو الأولمبية في يوليو القادم.
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