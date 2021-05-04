أول ظهور لفيكتور في كازان جراند سلام للجودو

يخوض لاعب الإمارات فيكتور أولى مبارياته في بطولة كازان الروسية في وزن تحت 73 كجم يوم غد الخميس مع الأردني سلمان يونس، وفق ما أسفرت عنه قرعة البطولة التي جرت أمس في فندق كورستون في مدينة كازان الروسية، وتشهد البطولة مشاركة 408 لاعبين ولاعبات من 79 دولة، من بينها 10 دول عربية، تتقدمها الإمارات التي تشارك بلاعب واحد ضمن برنامج إعداده لبطولة العالم المقبلة التي تقام في يونيو المقبل في المجر ودورة طوكيو الأولمبية في يوليو القادم.