شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة «في الهواء» بطاقم طبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أنجبت الأمريكية لافينيا مونجا ابنها على متن طائرة متوجهة من «سولت لايك سيتي» عاصمة ولاية يوتا الأمريكية إلى «هونولولو» في هواي، وصادف وجود طاقم طبي مكون من طبيب وممرضات لحديثي الولادة على الطائرة.

وقال د. ديل جلين، طبيب صحة الأسرة في مستشفى هاواي باسيفيك: «في منتصف الرحلة كانت هناك مكالمة طوارئ من المضيفة، تسأل عما إذا كان هناك أي طبيب على متن الطائرة، وأجبت بنعم وهذه ليست المرة الأولى التي أواجه مثل هذه السؤال بغير حالات.

ولحسن الحظ كان هناك أيضاً ثلاث ممرضات في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة من مستشفى شمال كانساس سيتي على متن الطائرة.

وبدأت مع الممرضات في توليد السيدة. واستخدمنا أربطة الحذاء لقص وربط الحبل السري وساعة ذكية لقياس معدل ضربات قلب الطفل، وكل ذلك في مساحة صغيرة جداً ومحصورة في طائرة، وهو أمر صعب للغاية.

وعن الانتهاء تعالت أصوات الركاب بالتصفيق والهتاف بينما هنأ طاقم الرحلة الأم بالمولود الجديد؛ حيث تمت مشاهدة الفيديو على «تيك توك» لجوليا هانسن أكثر من 11 مليون مرة.