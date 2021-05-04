شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف قطع آثار تعود إلى 2500 عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

عثر باحث الآثار السويدي توماس كارلسون على مخبأ يضم حوالي 50 قطعة أثرية من العصر البرونزي، يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام في بلدة «الينجساس» غرب السويد مخصصة لزينة النساء.

وقال السلطات في بيان: إن القطع المكتشفة تتكون من مجوهرات قديمة، تمثل أحد أكثر الاكتشافات وأكبرها من العصر البرونزي على الإطلاق في الدولة الاسكندنافية،

ومن بين الآثار التي يُعتقد أنها تعود إلى الفترة ما بين 500و750 قبل الميلاد، بعض «القلائد والسلاسل والإبر المصنوعة من البرونز».

وقال كارلسون: «اعتقدت في البداية أنه مجرد خردة، كانت تشبه القمامة المعدنية قبل أن أبلغ السلطات المحلية».

وقال يوهان لينج أستاذ علم الآثار من جامعة جوتنبرج في البيان: «معظم المكتشفات مصنوعة من قطع برونزية استخدمتها النساء في الزينة».