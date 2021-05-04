مجهول الهوية.. هبوط حاد في الدورة الدموية يتسبب في وفاة مسن في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

عثر عدد من الأهالي، اليوم الثلاثاء، على جثة رجل مجهول الهوية، أمام مسجد الشيخ مياس في مدينة أبو تشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بالعثور على جثة رجل مجهولة الهوية، أمام مسجد الشيخ مياس بمدينة أبوتشت، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى.

وأفاد مصدر أمني بورود بلاغ من الأهالي، بسقوط رجل في العقد الرابع من العمر مغشيًا عليه، أمام مسجد الشيخ مياس، وقد فارق الحياة، وجرى نقله للمستشفى، ولم يستدل على هويته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.