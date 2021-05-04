اخبار العالم

محافظ بورسعيد يوجه بحصول المواطن على لقاح "كورونا" فور تسجيله

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قيادات الصحة، اليوم الثلاثاء، بحصول المواطن على لقاح فور تسجيله.

وأشار المحافظ، خلال تفقده مراكز تلقي لقاح كورونا بالمحافظة، إلى أن الأولوية للمواطنين فوق الستين عامًا، موجهًا بمنع الانتظار أثناء الحصول على اللقاح، وتنظيم سير العمل.

وأكد محافظ بورسعيد أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة لتشغيل مراكز جديدة تخصص لتلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، ومنها مركز شباب الزهور، ومركز شباب الاستاد ومركز الإغاثة، لسرعة تقديم الخدمة للمواطنين المسجلين للحصول على لقاح فيروس كورونا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا