محافظ بورسعيد يوجه بحصول المواطن على لقاح "كورونا" فور تسجيله

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قيادات الصحة، اليوم الثلاثاء، بحصول المواطن على لقاح كورونا فور تسجيله.

وأشار المحافظ، خلال تفقده مراكز تلقي لقاح كورونا بالمحافظة، إلى أن الأولوية للمواطنين فوق الستين عامًا، موجهًا بمنع الانتظار أثناء الحصول على اللقاح، وتنظيم سير العمل.

وأكد محافظ بورسعيد أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة لتشغيل مراكز جديدة تخصص لتلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، ومنها مركز شباب الزهور، ومركز شباب الاستاد ومركز الإغاثة، لسرعة تقديم الخدمة للمواطنين المسجلين للحصول على لقاح فيروس كورونا.