بينهما الأهلي ومصر.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، والتعمير والإسكان إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.63 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 15.73جنيه.