محافظ أسوان: تطوير شامل للحدائق والمنتزهات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمدينة أسوان، شملت حدائق ومتنزهات الشجرة والسلام والورد.

وأعطى المحافظ توجيهات بتطوير شامل لهذه الحدائق وتنفيذ نموذج موحد للكافتيريات، بجانب رفع الكفاءة والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأشجار والألعاب والملاهي ودورات المياه العمومية والأسوار، على أن يجري طرحها بنظام المزايدة العلنية طبقًا للاشتراطات والضوابط التي سيجري وضعها بفكر استثماري جديد.

ولفت المحافظ إلى أهمية استثمار المساحات الفضاء بما يساهم فى خلق مواقع ترفيهية وجذب المواطنين للاستمتاع بالحدائق والمتنزهات،وزيادة الموارد المالية للمحافظة بما يحقق مردود إيجابي.

وخلال جولته الميدانية شهد اللواء "عطية" النموذج الجديد الموحد للكافتيريا بحديقة الورد وكلف برفع كافة الإشغالات والتشوهات البصرية بالحديقة مع الاهتمام بالمسطحات الخضراء وزراعة زهور الزينة والأشجار لإضفاء المظهر الجمالي وخلق متنفس ترفيهي للمواطنين.