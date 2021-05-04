انطلاق جلسة مشاورات تركية مصرية في القاهرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ 9 ثواني

من المقرر ان تنطلق، الثلاثاء، جلسة مشاورات تركية – مصرية في القاهرة التي ستستمع خلال الجلسة لرؤية أنقرة حول عودة العلاقات، فيما يقدم الوفد التركي أبرز ما ستقوم به أنقرة خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لعودة العلاقات.

ونقلت قناة العربية عن مصادر قولها إنه لن يتم اتخاذ أي قرار في الجلسات التشاورية الأولى، حيث إن القاهرة تنتظر تقديم بوادر حسن النية لبناء الثقة.

وكانت وكالة رويترز نقلت الاثنين عن مستشار الرئيس التركي، إبراهيم كالين، تأكيده أن وفداً تركياً سيزور القاهرة، مشيراً إلى أن المحادثات التي ستُجرى بين البلدين يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وأضاف كالين، وهو المتحدث باسم الرئاسة التركية أيضاً، أن هناك اتصالات بين وزيري خارجية البلدين، وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو.

يذكر أن وسائل إعلام تركية، كانت قالت الاثنين، إن وفداً دبلوماسياً تركياً توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، في أول زيارة لمسؤولين أتراك منذ القطيعة بين البلدين عام 2013.