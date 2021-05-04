المخابرات الأوروبية تكشف عن معلومات مثيرة بشأن “نووي إيران”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ 7 دقائق

تواصل إيران انتهاكاتها رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة لإعادة لاتفاق النووي بين واشنطن وطهران .

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن “مخابرات هولندا والسويد وألمانيا” رصدت محاولات إيرانية لامتلاك تكنولوجيا نووية لتطوير برنامجها خلال العام 2020″.

موقع “واشنطن فري بيكون” الأمريكي ذكر أن “المكتب البافاري لحماية الدستور في ألمانيا أصدر تقريرا يشير إلى سعي إيران لتطوير أسلحة الدمار الشامل إذ تعمل على توسيع ترسانتها التقليدية من الأسلحة من خلال الإنتاج أو التحديث المستمر لأسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها”.

إلى جانب ذلك، أشار موقع “فوكس نيوز” الأمريكي إلى أن “هذه المعلومة أكدتها استخبارات 3 دول أوروبية وهي: السويد وهولندا وألمانيا” موضحاً أن “جهاز الاستخبارات الهولندي أكد في تقرير له صدر في أبريل/نيسان المنصرم، أنه فتح تحقيقًا بشأن محاولات شبكات إيرانية الحصول على معلومات حول تطوير أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أنه تم إحباط هذه المحاولات”.

وأكد التقرير الأوروبي أن “إيران لم توقف مساعيها للحصول على تكنولوجيا نووية العام الماضي، مضيفا أن هولندا أحبطت محاولات الشبكات الإيرانية لقرصنة معلومات تكنولوجية نووية”. موضحاً أن “هولندا حققت في كيفية محاولة إيران الحصول على المعرفة والمواد النووية”.

كما، لفت التقرير الاوربي، إلى أن “إيران سعت للحصول على المعرفة والمكونات اللازمة لهذه الأسلحة، عبر إقامة اتصالات تجارية مع الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا النووية الفائق”. متوقعاً أ ن “نتائج التقرير المخابراتي قد تؤثر في إمكانية عودة واشنطن للاتفاق النووي”.

يذكر أن العاصمة النمساوية تستضيف منذ مطلع الشهر الجاري، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية.