بعد انقضاء موعد الانسحاب الأمريكي … طالبان تشن هجوما ضخما بأفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تصدت قوات الأمن الأفغانية لهجوم ضخم شنته حركة طالبان في إقليم هلمند جنوبي البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفاد مسؤولون وسكان يوم الثلاثاء.

جاء ذلك بالتزامن مع هجمات شنها المتشددون في مختلف أرجاء البلاد بعد انقضاء الموعد المقرر لانسحاب القوات الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن جميع قواته ستغادر قبل يوم 11 أيلول/سبتمبر.

ويقول منتقدو قرار سحب القوات: إن المتشددين سيحاولون العودة للحكم.

وقال الملا جان الذي يقيم بإحدى ضواحي مدينة لشكركاه عاصمة إقليم هلمند: ”كانت هناك عاصفة من زخات الأسلحة الثقيلة والانفجارات في المدينة“ مشيرا أيضا إلى دوي طلقات الأسلحة الصغيرة.

وأضاف ”آويت مع جميع أفراد أسرتي إلى ركن بالغرفة وكانت أصوات الانفجارات والطلقات كما لو كانت خلف جدراننا“. وغادرت الأسر التي كان بمقدروها الرحيل.

وذكر عطا الله أفغان رئيس المجلس المحلي لإقليم هلمند أن طالبان شنت هجومها أمس الإثنين، من عدة اتجاهات وهاجمت نقاط تفتيش على مشارف لشكركاه وسيطرت على عدد منها.

وشنت قوات الأمن الأفغانية ضربات جوية ونشرت قوات خاصة في المنطقة. أمكن التصدي للمتشددين لكن القتال استمر اليوم، ونزحت مئات الأُسر حسبما قال رئيس المجلس المحلي.