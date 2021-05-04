خلال 24 ساعة.. الإمارات تقدم 112,239 جرعة من لقاح كوفيد19

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 112,239 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10,779,163 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 108.99 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.